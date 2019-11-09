Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в пятницу, 8 ноября, в Берлине с речью, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, жестко высказался в адрес России и Китая. Оглядываясь на события 9 ноября 1989 года, глава американского внешнеполитического ведомства указал на "режимы, для которых эта годовщина является не поводом для празднования, но тревожным предупреждением".

При этом Помпео конкретно высказался в адрес Москвы и Пекина. "Россия, руководимая бывшим офицером КГБ, дислоцировавшимся в Дрездене, нападает на своих соседей и убивает своих политических противников", - цитирует главу Госдепартамента агентство Reuters. В свою очередь, Коммунистическая партия Китая, по мнению Помпео, "формирует новую версию авторитаризма", используя для подавления собственного народа тактику и методы, которые восточные немцы сегодня вспоминают с ужасом.

"Северный поток - 2" и Huawei под огнем критики

Госсекретарь считает важным, чтобы Германия, которая должна выступить против авторитарных государств совместно с США, не зависела от поставок российских энергоносителей. Помпео напомнил, что США против строительства второй очереди газопровода "Северный поток - 2". "Мы не хотим, чтобы энергоснабжение Европы зависело от Владимира Путина", - заявил глава Госдепартамента.

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5g. "Ваш собственный начальник разведки заявил, что не может полностью доверять Huawei", - сказал Помпео. Исполнявший до перехода в Госдепартамент обязанности главы ЦРУ Помпео напомнил, что США подозревают китайский концерн в промышленном шпионаже.

НАТО должна меняться

В свете недавней атаки президента Франции Эмманюэля Макрона на НАТО глава американского внешнеполитического ведомства однозначно высказался в поддержку альянса. При этом, Майк Помпео отметил, что международная обстановка в последние годы сильно изменилась и НАТО тоже должна меняться. Без серьезного вклада стран-партнеров организации грозят "неэффективность и избыточность". Госсекретарь США в очередной раз напомнил об обязательствах стран НАТО довести расходы на военные нужды до двух процентов ВВП.