Помпео сказал об этом в Абу-Даби, после телефонных переговоров с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Госсекретарь заметил, что работа по достижению компромисса по "курдскому вопросу" все еще ведется. США надеются найти предложение, которое позволит туркам защитить свою страну от террористов и оставить в покое сирийских курдов.
"Мы разговаривали, многие детали все еще нуждаются в проработке, но я оптимистично настроен и считаю, что нам удастся достичь хороших результатов", - сказал Помпео во время телефонного разговора с Чавушоглу из Абу-Даби. Госсекретарь сейчас находится в поездке по нескольким странам Персидского залива.
Он не сообщил никаких подробностей, сказав только, что Джим Джеффри, спецпосланник США по Сирии и в коалиции против ИГ, посетил в начале прошлой недели северные районы Сирии для разработки предложений по поводу гарантий безопасности для курдов. Джеффри вскоре прилетит в Турцию, чтобы продолжить переговоры.
Анкара называет сирийских курдов террористами и угрожает атаковать позиции курдов в Сирии. Эти угрозы участились в последние дни, после решения Трампа о выводе войск из Сирии.
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