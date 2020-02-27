В день шестой годовщины аннексии Крыма Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон никогда не признает полуостров частью РФ. "Крым - это Украина", - заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ночь на четверг, 27 февраля, в Twitter, призвав Москву положить конец оккупации полуострова.

Today, we again reaffirm #Crimea is #Ukraine. The United States does not and will not ever recognize Russia’s claims of sovereignty over the peninsula. We call on Russia to end its occupation of Crimea. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 27, 2020

"Спустя шесть лет после аннексии Крыма РФ по-прежнему полагается на ложь и дезинформацию в своей неудавшейся попытке узаконить нелегитимные действия. Ее усилия обречены на провал. Мир никогда не забудет беспричинное вторжение России в Украину", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США.

Санкции не будут отменены, пока Крым не вернется к Украине

Ведомство осудило противозаконные действия России в Крыму, а также ее продолжающуюся агрессию против Украины, в том числе в Донбассе. США будут поддерживать санкции против РФ до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям, заявил Госдепартамент.

В заявлении подчеркивается, что оккупация Россией Крыма и ее действия по усилению милитаризации полуострова представляют собой угрозу для безопасности мирового сообщества. "Российские оккупационные власти продолжают посягательства на права человека и основные свободы, жестоко подавляя критику со стороны гражданского общества и СМИ и ограничивая религиозную свободу", - отмечается далее.

Преследования крымских татар

В частности, американское внешнеполитическое ведомство напомнило о тюремном заключении 80 жителей Крыма в РФ за мирное противодействие оккупации. Кроме того, российскими властями по-прежнему преследуются члены крымско-татарской общины, заявил Госдепартамент, указав на необоснованные рейды, слежку, запугивание, ограничение культурных мероприятий, а также криминализацию Меджлиса крымскотатарского народа.

Госдепартамент также указал на принудительный призыв на военную службу почти 20 тысяч проживающих в Крыму мужчин, что является нарушением международного права. "Оккупационные власти жестко ограничивают свободу вероисповедания, преследуют верующих с помощью фиктивных обвинений в терроризме и захватили собор Православной церкви Украины в Симферополе", - заявило американское ведомство, призвав РФ освободить всех незаконно осужденных украинцев и прекратить нарушения основных свобод в Крыму.

Аннексия Крыма в начале 2014 года

Россия аннексировала Крым после ввода туда войск и проведения спорного "референдума" в марте 2014 года. Действия по захвату украинского полуострова начались в конце февраля. 26 февраля под зданием Верховного совета Автономной Республики Крым прошли два митинга, переросшие в столкновения между их участниками. Пророссийские организации требовали присоединения полуострова к России, а крымские татары выступили за территориальную целостность Украины. В ночь на 27 февраля здания парламента и правительства Крыма захватили неизвестные вооруженные люди в форме без опознавательных знаков и вывесили над ними флаг России.

Самопровозглашенный "председатель Совета министров АР Крым" Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "оказать содействие обеспечению мира и спокойствия" в Крыму, затем на полуострове был проведен так называемый "референдум" о независимости АР Крым и подписан договор о "принятии Республики Крым в состав России". В мировом сообществе осудили эти действия, а страны Запада и Украина ввели санкции против России.