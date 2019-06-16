В интервью телекомпании Fox News Помпео сказал, что президент США Дональд Трамп "делает все, чтобы избежать войны".
"Мы не хотим войны", – сказал он, добавив при этом, что Вашингтон будет гарантировать свободу навигации в важных судоходных районах.
"США будут предпринимать все необходимые действия – дипломатического и иного характера – чтобы достичь этой цели", – подчеркнул глава Госдепартамента.
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