"Госсекретарь подчеркнул, что целью санкций является предотвращение получения Россией значительных доходов, доступа и влияния, и они не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции, как и любого другого союзника или партнера США", - говорится в сообщении госдепа США по итогам беседы Помпео с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Госсекретарь призвал Турцию "решить проблему С-400 в соответствии с многолетней историей сотрудничества в оборонном секторе" и взять на себя обязательства по закупке оружия, совместимого со стандартами НАТО", отмечается в сообщении госдепа.
4 декабря Конгресс США согласовал оборонный бюджет, который предусматривает санкции против Турции за покупку у России ракетных систем С-400. Ограничения должны быть введены не позднее 30 дней после подписания бюджета.
Они будут направлены против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРК С-400. В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает эти санкции и грозит принять ответные меры.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией ЗРК С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРК С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Первые компоненты зенитных ракетных систем поступили в республику в июле 2019-го. В начале ноября того же года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов.
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