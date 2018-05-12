"У нас были хорошие переговоры, субстантивные переговоры, включающие сложные проблемы, вызовы и стратегические решения, которые предстоит принять председателю Киму относительно того, как он будет действовать и готов ли он в обмен на гарантии, которые мы готовы ему предоставить, осуществить полную денуклеаризацию", — сказал Помпео.

Данное заявление он сделал в ходе встречи с министром иностранных дел Южной Кореи. Он также отметил, что денуклеаризация КНДР потребует жесткого режима верификации с участием международного сообщества.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын назвал встречу с Трампом шагом к построению светлого будущего.

В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын сделал заявление, в котором назвал свою будущую встречу с президентом США Дональдом Трампом шагом к построению светлого будущего на Корейском полуострове, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Историческая встреча станет отличным первым шагом к позитивным изменениям на Корейском полуострове и построению светлого будущего", — сказал Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер выступил с данным заявлением по результатам переговоров с госсекретарем США.