Госсекретарь США Майк Помпео записал видеообращение к народу Венесуэлы, в котором он пообещал поддержать жителей этой страны в "стремлении к свободе". Обращение опубликовано в официальном аккаунте госсекретаря в твиттере в субботу, 4 мая.

"США твердо поддерживают вас в вашем стремлении к свободе и демократии. Ваши храбрость и голоса приведут Венесуэлу на путь к свободе и процветанию", - заявил Помпео. Ранее госсекретарь США не исключил военной интервенции в Венесуэлу.

Также в субботу временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников пойти маршем к военным базам и склонить их к сопротивлению против Мадуро.

Восстание военных провалилось

Объявленная в конце апреля Гуайдо операция "Свобода" с восстанием военных против действующего режима пока не дала результатов. Хотя часть военных перешла на сторону демонстрантов, большинство генералов остались на стороне Мадуро. В результате столкновений в Каракасе пострадали несколько десятков человек.

В ответ глава Венесуэлы Николас призвал военных готовиться к защите против "империалистского заговора". В субботу он посетил учения с участием 5 тысяч солдат. "Горстка предателей, которые продались США, не запятнают чести наших вооруженных сил", - заявил Мадуро.

С начала 2019 года в Венесуэле погибли 57 демонстрантов, сообщила 2 мая неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS). В общей сложности венесуэльцы вышли на более чем 6 тысяч демонстраций, выступая против глубочайшего политического и социального кризиса в стране.