Помпео не уверен, что коронавирус пришел из лаборатории в Ухане

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что вопрос о происхождении пандемии коронавируса SARS-CoV-2 остается невыясненным. В связи с обвинениями Вашингтона в том, что этот вирус просочился из исследовательской лаборатории в китайском Ухане, Помпео в среду, 6 мая, заявил: "Полной уверенности в том, что это началось в лаборатории или где-то еще, у нас нет".
В то же время глава американской дипломатии сообщил о наличии "значительного количества" данных, свидетельствующих о том, что начальным пунктом вспышки пандемии была именно лаборатория в Ухане. Помпео сказал, что он не видит противоречия в этих двух позициях, добавив, что "все мы пытаемся найти правильные ответы". При этом он обвинил журналистов в стремлении отыскать противоречия в заявлениях Белого дома.
Помпео еще в конце минувшей недели заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что имеются серьезные основания полагать, что кризис начался именно в уханьской лаборатории. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности. Президент США Дональд Трамп также многократно заявлял о наличии у него доказательств утечки вируса из лаборатории в Ухане. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли 5 мая вновь дал ясно понять, что вопрос о происхождении вируса остается невыясненным.
Китай отверг обвинения Помпео
Китай решительно отверг обвинения Помпео по поводу утечки вируса из уханьской лаборатории. У Помпео нет никаких доказательств, подчеркнул представитель МИД КНР. "Я полагаю, этот вопрос должны исследовать медицинские эксперты, а не политики, которые лгут ради собственной выгоды и внутриполитических целей", — сказал он.
Между тем постпред КНР в ООН Чэнь Ху отверг предложение о международном расследовании происхождения коронавируса, сказав, что сначала нужно окончательно победить этот вирус.
Майк Помпео 6 мая вновь резко раскритиковал Китай за отсутствие прозрачности в вопросе о коронавирусе, из-за которой, по словам госсекретаря США, погибли сотни тысяч людей. Китай мог бы избавить мир и от обвала экономики, однако вместе этого Пекин решил утаивать информацию о вспышке коронавируса в Ухане, сказал Помпео. "Они по-прежнему отказываются делиться информацией, в которой мы нуждаемся. Теперь всем странам понятно, какие риски им угрожают, если они захотят иметь дело с коммунистической партией в Китае", — подытожил госсекретарь США.
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