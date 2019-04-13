Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал российскую политику в отношении Каракаса. "Прилет российских военных и открытие тренировочного центра в Венесуэле представляет собой очевидную провокацию", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства в пятницу, 12 апреля, во время визита в Чили.

Он предостерег власти РФ от "эскалации и без того опасной ситуации" в Венесуэле, а также обвинил Москву в поддерживании связей с "авторитарными лидерами" Кубы и Никарагуа. "Россия продает оружие, распространяет ложь, она рассеивает все типы пропаганды в этих странах", - добавил Помпео.

США - более надежный партнер, чем Россия и Китай

По его словам, США являются более надежным партнером для Латинской Америки, нежели Россия или Китай. Помпео также раскритиковал финансовую поддержку главы Венесуэлы Николаса Мадуро Пекином. "Спонсирование Китаем режима Мадуро способствовало ускорению и продлению кризиса в этой стране", указал он, добавив, что Китай инвестировал "без каких-либо условий" более 60 миллиардов в поддержку Каракаса.

"Неудивительно, что Мадуро использовал деньги для выплат ближайшему окружению, борьбы с выступающими за демократию активистами и финансирования неэффективных социальных программ", - подчеркнул Мадуро.

США ввели новые санкции против режима Мадуро

В тот же день США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу. С помощью этих мер Вашингтон намерен усилить давление на "незаконный режим" Николаса Мадуро, заявило министерство финансов США. По словам министра финансов США Стива Мнучина, компании, на которые наложены санкции, извлекают выгоду из того, что "режим Мадуро занимается разграблением природных ресурсов", тогда как венесуэльская нефть принадлежит народу Венесуэлы. Ограничительные меры Вашингтона коснулись трех фирм из Либерии и одной - из Италии.

С начала года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После того как 22 января Мадуро вновь занял пост президента, в стране начались активные политические протесты. Днем позже председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Легитимность лидерства Гуйадо признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. Между тем Россия поддерживает Николаса Мадуро.