Помпео и Пристайко договорились углублять стратегическое партнерство США и Украины

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили развитие двустороннего политического и практического сотрудничества двух стран. Во время визита Помпео в Киев в пятницу, 31 января, главное внимание уделялось "скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", сообщил МИД Украины.

Кроме того, одним из основных пунктов переговоров с глазу на глаз, а также в составе делегаций было "практическое сотрудничество в сфере безопасности" и "поддержание активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинско-американского стратегического партнерства", указывается далее.

По словам представителя украинского ведомства Екатерины Зеленко, Помпео и Пристайко договорились о дальнейшем углублении стратегического партнерства, развитии военного и экономического сотрудничества и усилении двухпартийной поддержки Украины Соединенными Штатами.

A very constructive meeting between FM @VPrystaiko 🇺🇦 & @SecPompeo 🇺🇸 in #Kyiv . The counterparts discussed: ⏩ further deepening of the U.S. - Ukraine Strategic Partnership; ⏩ advancing military and economic cooperation; ⏩ strengthening bipartisan U.S. support to #Ukraine pic.twitter.com/nK1NwK2fSf

Вашингтон поддерживает Украину в отстаивании суверенитета

По словам Зеленко, госсекретарь США вновь подчеркнул неизменную поддержку Вашингтоном Киева в противостоянии российской агрессии, сохранении суверенитета и территориальной целостности, а также усилении оборонных возможностей и проведении важных реформ.

Помпео прибыл в Киев накануне вечером. На своей странице в Twitter он указал, что намерен обсудить с украинским руководством продвижение стратегического партнерства и укрепление позиции Украины как свободного и демократического государства.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8