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Во время переговоров Майкла Помпео и Вадима Пристайко в Киеве стороны заявили о планируемых скоординированных действиях по восстановлению территориальной целостности Украины.
Помпео и Пристайко договорились углублять стратегическое партнерство США и Украины
© Reuters / Scanpix

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили развитие двустороннего политического и практического сотрудничества двух стран. Во время визита Помпео в Киев в пятницу, 31 января, главное внимание уделялось "скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", сообщил МИД Украины.

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Кроме того, одним из основных пунктов переговоров с глазу на глаз, а также в составе делегаций было "практическое сотрудничество в сфере безопасности" и "поддержание активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинско-американского стратегического партнерства", указывается далее.

По словам представителя украинского ведомства Екатерины Зеленко, Помпео и Пристайко договорились о дальнейшем углублении стратегического партнерства, развитии военного и экономического сотрудничества и усилении двухпартийной поддержки Украины Соединенными Штатами.

Вашингтон поддерживает Украину в отстаивании суверенитета

По словам Зеленко, госсекретарь США вновь подчеркнул неизменную поддержку Вашингтоном Киева в противостоянии российской агрессии, сохранении суверенитета и территориальной целостности, а также усилении оборонных возможностей и проведении важных реформ.

Помпео прибыл в Киев накануне вечером. На своей странице в Twitter он указал, что намерен обсудить с украинским руководством продвижение стратегического партнерства и укрепление позиции Украины как свободного и демократического государства.

Глава внешнеполитического ведомства США также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.

Deutsche Welle
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