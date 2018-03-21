По данным издания, в информационных материалах о выборах в России, подготовленных для Трампа советниками по нацбезопасности, большими буквами было написано: "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". Кроме того, помощники советовали президенту выступить с осуждением химатаки в Солсбери, в ходе которой был отравлен нервно-паралитическим веществом Сергей Скрипаль.

Трамп не прислушался к рекомендациям. Как стало известно, накануне он позвонил Путину с поздравлениями. Президент США позже сообщил журналистам, что также обсудил с ним контроль за вооружениями, Сирию и КНДР.

В Кремле сообщили, что разговор Путина и Трампа носил конструктивный и деловой характер "и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Президенты "высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом". Во время разговора была подчеркнута важность "скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", говорилось в сообщении.

В разговоре американский лидер заявил, что обеспокоен заявлениями о разработке в России новых видов вооружений - "неуязвимых" межконтинентальных баллистических ракет и ядерных торпед, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Об этих видах вооружений Путин говорил в послании Федеральному собранию 1 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема, связанная с "делом Скрипаля", во время телефонного разговора лидеров не затрагивалась.

Кроме того, в Кремле заявили, что Путин и Трамп "особое внимание" уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. Позже президент США заявил, что хочет встретиться с Путиным "в не столь отдаленном будущем", чтобы обсудить "гонку вооружений" между двумя странами. Трамп, по его словам, также намерен лично пообщаться с российским президентом на темы Украины, КНДР и Сирии.

Между тем действия Трампа, поздравившего Путина, осудили в конгрессе США. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, по данным CNN, раскритиковал произошедшее, заявив, что для него, если бы он занимал пост главы США, звонок президенту России не был бы приоритетной задачей. Он также высказал недоверие к подсчету голосов в России.

Еще один сенатор-республиканец Джон Маккейн, как сообщает Time, заявил, что своим поздравлением Трамп оскорбил "каждого российского гражданина, которому было отказано в праве проголосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны".