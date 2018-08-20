По мнению Болтона, американские власти должны использовать все свои возможности для защиты не только выборов, но и "широкого круга уязвимых систем в США". Как пояснил сотрудник американской администрации, речь идет о компьютерных системах "в правительственной сфере и частном бизнесе", которые могут атаковать хакеры.

"Я полагаю, что это очень важно, поскольку мы не хотим войны в киберпространстве. Мы хотим мира в киберпространстве", - заверил Болтон, слова которого приводит ТАСС. По словам помощника Трампа, для этого необходимо установить средства сдерживания, чтобы противники США, проводившие кибератаки или планирующие их, понимали, что они заплатят высокую цену.

"Именно поэтому наступательные операции в киберпространстве потенциально так важны. Если вы постоянно в обороне, то это не позволит создать структуры для сдерживания, на что мы нацелены", - подчеркнул Болтон.

Помощника Трампа также попросили разъяснить высказывания главы Киберкомандования США и руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) генерала-лейтенанта Пола Накасоне о санкционированных Вашингтоном мерах для предотвращения вмешательства в американские выборы.

В начале августа Накасоне уклонился от ответа на заданный ему вопрос о том, было ли АНБ поручено предпринять кибератаки против России в ответ на имевшие место атаки с ее стороны. СМИ расценили его реакцию как подтверждение полученного АНБ поручения. "Полагаю, это означает именно то, на что он указывал", - сказал по этому поводу Болтон.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал приказ, который пересматривает директиву по мерам обеспечения кибербезопасности. Директива 20, подписанная предшественником Трампа Бараком Обамой, представляет собой план по обеспечению кибербезопасности, в котором содержится широкий набор стандартов, определяющих деятельность федеральных органов в борьбе с угрозами в киберпространстве. Как сообщала газета Wall Street Journal, в приказе Трампа "снимаются ограничения" на условия, при которых президент может пойти на "применение кибероружия против своих противников".