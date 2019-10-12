Помогавший адвокату Трампа бизнесмен связан с украинским олигархом Фирташем

Американский бизнесмен, выходец из СССР Лев Парнас, который помогал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, работал также на юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого в США обвиняют в подкупе. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвокатов предпринимателя и миллиардера.
По их словам, Парнас был переводчиком у юристов, представляющих Фирташа. Лев Парнас и еще один бизнесмен советского происхождения Игорь Фруман были ранее задержаны в аэропорту при попытке покинуть США. Их арестовали по обвинению в незаконном пожертвовании 325 тысяч долларов в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, однако затем перевели под залог под домашний арест. По оценке американских органов юстиции, за номинальным донором был скрыт реальный источник средств.
В США начато расследование против Джулиани
Кроме того, оба бизнесмена сотрудничали с Дмитрием Фирташем в течение нескольких месяцев до начала судебных разбирательств, рассказал источник Reuters. Сам Джулиани заявил агентству, что Парнас и Фруман помогали ему "находить людей в Украине". Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что оба выходца из СССР помогали Джулиани установить контакт с украинскими властями, чтобы добиться начала расследования против сына Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на следующих президентских выборах.
Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, передает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.
США добиваются экстрадиции Фирташа
В 2013 году большое жюри в США предъявило Дмитрию Фирташу, а также одному из депутатов индийского парламента и еще четырем фигурантам обвинение в подкупе членов правительства Индии с целью получить доступ к добыче титана, используемого при производстве реактивных двигателей. Украинский олигарх был арестован в Австрии в 2014 году. США добиваются его экстрадиции.
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