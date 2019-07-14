"В настоящее время в зоне содержания недопущенных пассажиров международного аэропорта Инчхон остается 16 человек. С ними ведется работа сотрудниками авиакомпании и миграционной службы. По информации, которую нам сообщила авиакомпания, ожидается, что все они покинут страну не позднее вторника", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Ростуризм напомнил о необходимости соблюдать условия безвизовых поездок в Южную Корею. Соответствующее межправительственное соглашение не предусматривает безвизовый въезд в Южную Корею для желающих получить работу, поступить в университет или жить в стране постоянно. Поэтому туристов могут попросить показать обратный билет, бронь гостиницы, а также доказать наличие средств, достаточных для пребывания в течение указанного времени. При отсутствии необходимых документов власти могут отказать во въезде.