Также утверждается, что "Красная Армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли разграбить или сжечь". В числе предметов искусства, которые Польша считает утраченными по вине Советского Союза, названы картины "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Мадонна с младенцем и попугаем на фоне пейзажа" неизвестного мастера XVI века, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца, портрет Иоганна фон Шварцвальдта кисти Ганса Гольбейна Младшего, "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего и диптих неизвестного голландского художника XV века.

Польша не впервые раз заявляет права на утраченные произведения искусства. В 2013 году Варшава добивалась от России возвращения 18 объектов культурного наследия, вывезенных немцами в Германию во время Второй мировой войны и попавших затем в советские музеи. Большую их часть удалось выявить благодаря репродукциям на сайте ГМИИ имени Пушкина, где они обозначены как картины неизвестного происхождения. Часть работ находится в Художественном музее имени Радищева в Саратове. Согласно закону о перемещенных культурных ценностях 1998 года, Россия категорически отказывается возвращать "трофейное искусство".

17 января в Москве отметили 75-летие освобождения Варшавы от фашистов, на Поклонной горе прогремел салют. Минобороны РФ к этой дате рассекретило архивные документы о Варшавском восстании в августе - октябре 1944 года, согласно которым восстание было не только слабо подготовлено, но и проводилось с политическими целями; о зверствах немецких оккупантов, о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах.

В польском МИДе документы о деятельности Армии Крайовой назвали "попыткой переписывания истории". В ведомстве заявили, что уважают кровную жертву солдат в борьбе против нацизма, но "в 45-м году сталинский режим принес Польше террор, злодеяния и экономическую эксплуатацию". "Красная Армия освободила Польшу от нацистской оккупации, но это не означало свободу для Польши!" - говорится в заявлении МИД страны в Twitter.

МИД России ответил на это твитом: "Освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла полякам жизнь. Свободу же надо было отстаивать самим". Польская сторона сочла это заявление официальным подтверждением, что "вступление Красной Армии в 45 не было связано с приходом в Польшу свободы".

МИД РФ после этого опубликовал серию твитов, в которых напомнил, что в боях за освобождение Польши погибли 600 тысяч советских воинов, а после войны СССР безвозмездно помогал Польше с продовольствием, медикаментами, топливом и т.д., а "половина восстановленной Варшавы состоит из советского цемента и кирпича".

В самой столице Польши день освобождения от фашистов уже много лет не отмечается, в городе прошли скромные "частные" торжества без участия официальных властей. Масштабно и массово в Варшаве отмечают лишь две даты, связанные со Второй мировой войной - день начала Варшавского восстания (1 августа 1944 года) и день освобождения Освенцима (27 января 1945 года).

В сентябре минувшего года в Польше также прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Российская делегация, в отличие от американской, приглашения в Варшаву не получила. Президент США Дональд Трамп в последний момент отменил визит в Польшу из-за урагана "Дориан".

В российском МИДе отказ Польши отмечать 75-летие освобождения Варшавы вызвал недоумение. "Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", - прокомментировала в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Обмен взаимными обвинениями между Россией и Польшей, отношения которых уже давно не отличаются теплотой, продолжается с конца минувшего года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз обращался к теме Польши и ее роли в начале Второй мировой войны: 19 декабря на своей большой пресс-конференции он заявил, что эта страна поучаствовала в разделе Чехословакии, а советские войска вошли в Польшу только после того, как ее власти утратили контроль над вооруженными силами.

На неформальном саммите глав стран СНГ Путин прочитал целую лекцию о событиях 80-летней давности, а также затронул эту тему на встречах с депутатами, сенаторами и бизнесменами. 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны российский президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. После этого МИД Польши вызывал для беседы российского посла Сергея Андреева.