"Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно", — отметил генерал Скшипчак.
Он также прокомментировал слова экс-министра обороны Польши Антония Мацеревича о том, что стране необходимо создать армию, которая в будущем "сможет защитить Родину от России". По мнению Скшипчака, даже если Польша в течение десяти лет ежегодно будет тратить на вооружение 5% ВВП, реализовать данную цель будет невозможно.
Польский генерал подчеркнул, что ни одна европейская армия, включая польскую, не смогла бы в одиночку противостоять России. Именно поэтому с 12 марта 1999 года Польша является членом НАТО.
При этом военный посетовал, что Североатлантический альянс в последнее время ослаб, о чем, по его словам, свидетельствует присоединение Крыма к России и внутриукраинский конфликт на Донбассе.
Альянсу пора осознать важность Варшавы для НАТО, поскольку есть большая вероятность, что в случае военного противостояния союзников и России реальные сражения прошли бы именно на территории Польши, заключил Скшипчак.
Ранее американские эксперты смоделировали начало войны России и НАТО в Прибалтике и сделали вывод, что США следует наращивать военное присутствие в Польше, чтобы уверенно противостоять российской армии в случае гипотетического конфликта.
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