"В соответствии с имеющимися данными многочисленные части самолета, а также тело по меньшей мере одной из жертв, исследованное специальными устройствами, в том числе хроматографическим методом, показали наличие взрывчатых веществ", — утверждается в распространенном подкомиссией заявлении, которое приводит Gazeta Prawna.

В то же время в подкомиссии сообщили, что они не располагают "никакой информацией или доказательствами, указывающими на наличие взрывчатых веществ в почве в районе места происшествия".

Напомним, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский, а также 86 других представителей польской делегации. Поляки летели в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством главы МВД Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной произошедшего было "снижение [самолета] ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS, напоминает ТАСС.

С этими выводами не согласилась партия брата погибшего президента — Ярослава Качиньского — "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий. В начале 2018 года эту подкомиссию возглавил бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Подкомиссия, подводя в апреле 2018 года года предварительные итоги своей работы, уже заявляла, что на борту самолета произошел взрыв. Такие предположения звучали и годом ранее.

Между тем заместитель председателя подкомиссии Казимеж Новачик в комментарии изданию Onet заявил, что его структура пока не делает окончательных выводов о том, что самолет был взорван. "Причина катастрофы может быть названа только после изучения всех обстоятельств", — отметил он 5 июня.

Когда будет опубликован итоговый отчет о катастрофе, в подкомиссии по-прежнему сказать затрудняются.