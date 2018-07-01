Вслед за Венгрией польское руководство также сообщило, что не подписало соглашение с Германией об ускоренной высылке беженцев. "Нет никаких новых соглашений, которые касались бы приема просителей убежища от стран-членов ЕС", - заявил представитель польского МИД в субботу, 30 июня. Ранее официальный представитель правительства Венгрии заявил, что "подобного соглашения достигнуто не было". По данным СМИ, кабинет министров Чехии также не дал согласие на план канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Польша, Чехия и Венгрия вместе с 11 другими странами указаны в документе, в котором подводятся итоги переговоров в Брюсселе по проблеме мигрантов, сообщает Reuters. К Испании и Греции, ранее уже согласившимся с планом Меркель, присоединились Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция. В документе речь идет об ускорении высылки мигрантов, чьи истории подпадают под действие Дублинского соглашения.

В воскресенье, 1 июля, в Германии ожидается официальное заявление по разрешению политического кризиса вокруг миграционной проблемы. После того, как в субботу Ангела Меркель и глава немецкого МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в очередной раз обсудили возникшую ситуацию, руководство партий ХДС и ХСС, образующие единую парламентскую коалицию, проведут раздельные заседания, на которых проведут консультации по достигнутым на саммите ЕС соглашения по беженцам.