По последним данным, в польских госпиталях находятся 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, несколько тысяч находятся на домашнем карантине.
"В нынешней ситуации мы не можем позволить себе открытие границ для иностранцев", - сказал Моравецкий.
Он уточнил, что такая мера вводится сначала на 10 дней с возможностью продления на очередные 20 дней, а потом на очередной месяц. Польские граждане после пересечения границы, по словам премьера, будут помещаться на 14-дневный карантин.
Также Моравецкий проинформировал, что будут приостановлены международные пассажирские авиационные и железнодорожные перевозки. Данная мера не касается грузовых перевозок.
"Нашей главной целью является недопущение такого быстрого прироста (числа зараженных – ред.), как у наших соседей", - заявил Моравецкий, указав на ситуацию в Италии и Германии.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил в свою очередь, что для некоторых иностранцев могут быть сделаны исключения, "если они связаны с нашей страной, постоянно здесь проживают и работают".
"Они смогут вернуться, если сейчас находятся за границей. Но условие одно – 14-дневный карантин", – сказал министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч.
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