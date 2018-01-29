- Вводятся штрафы и тюремные сроки до трех лет за публичные заявления о причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. В частности, под запрет попадает словосочетание «польские лагеря смерти» — поскольку они были созданы не поляками, а немцами. Заместитель министра юстиции Польши Патрик Яки объяснил необходимость закона так: «Преступления германских нацистов приписывают полякам. До сих пор Польша не имела возможности бороться с такого рода оскорблениями в адрес польского народа».

- Штрафы и тюремные сроки также предусмотрены за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Прежде всего, речь идет о Волынской резне (в украинской историографии ее называют Волынской трагедией). В 1943 году бойцы Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) приняли участие в уничтожении польского гражданского населения. В 2016 году польский Сейм признал эти убийства геноцидом.

- Действие закона распространят как на граждан Польши, так и на иностранцев. От уголовного наказания будут освобождены ученые и деятели культуры. Поправки вступят в силу после того, как их одобрит Сенат и подпишет президент. При голосовании в Сейме закон поддержали 279 депутатов, пятеро выступили против, 130 воздержались.

Принятые поправки раскритиковали в Израиле. «Ни один закон не изменит историческую правду», — заявили в министерстве иностранных дел Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу назвал закон безосновательным. «Историю невозможно изменить, Холокост нельзя отрицать», — заявил Нетаниягу. Он распорядился, чтобы посол Израиля Анна Азари встретилась с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и разъяснила ему позицию Израиля по поводу принятых поправок.

Министр юстиции Израиля Айелет Шакед назвала закон попыткой переписать историю. «Многие поляки, как и представители других народов (венгры, украинцы и другие), помогали нацистской Германии убивать евреев», — заявила Шакед. Оппозиционный депутат Кнессета Яир Лапид вступил в спор с польским посольством в твиттере. Он написал, что «сотни тысяч евреев были убиты, хотя ни разу даже не встретили немецкого солдата».

Против принятых поправок также выступил центр памяти жертв Холокоста «Яд Вашем». Как говорится в его заявлении, новый закон «затуманивает историческую правду в том, что касается поддержки, которую немцы получали от польского населения во время Холокоста». При этом «Яд Вашем» признал, что термин «польские лагеря смерти» вводит в заблуждение.

Украина пожаловалась на «одностороннюю трактовку исторических событий». В заявлении министерства иностранных дел Украины говорится, что Польша продолжает политизировать «трагические страницы совместного исторического прошлого». МИД отметил, что украинцы, как и поляки, пострадали от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны. Принятый закон министерство расценило как попытку представить украинцев исключительно «преступными националистами» и «пособниками Третьего рейха».

Премьер-министр Польши выступил на церемонии в Освенциме в День памяти жертв Холокоста 27 января. Матеуш Моравецкий напомнил, что нацисты казнили поляков за помощь евреям, и заявил, что именно поляки, рискуя жизнью, передавали дальше на Запад сведения о том, как немцы уничтожают евреев в Восточной Европе. Эти сведения, по словам Моравецкого, в странах Запада игнорировали.

В своем твиттере глава польского правительства написал, что как евреи, как и поляки должны хранить память о тех, кто был убит германскими нацистами. «Аушвиц-Биркенау — это не польское название, а Arbeit Macht Frei — это не польское выражение», — заявил Моравецкий.