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Детям и подросткам до 18 лет теперь разрешено выходить из дома только под присмотром взрослых, сообщил польский премьер Моравецкий.
Koronavirusas Lenkijoje
Koronavirusas Lenkijoje
© Zuma Press / Scanpix

Польша ужесточает ограничения в условиях пандемии коронавируса. Так, детям и подросткам до 18 лет теперь разрешено выходить из дома только под присмотром взрослых, сообщил во вторник, 31 марта, председатель Совета министров Матеуш Моравецкий.

Власти ограничивают доступ к паркам и местам отдыха, будут закрыты городские станции проката велосипедов. Правительство выделило специальные часы - с 10.00 до 12.00 по местному времени, - когда продуктовые, аптеки и магазины, продающие средства личной гигиены, смогут посещать исключительно лица старше 65 лет.

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При этом в очереди на кассу разрешено одновременно находиться не более чем трем покупателям, передала польская государственная радиокомпания Polskie Radio. Входить в магазины допустимо лишь в защитных перчатках.
Закрываются все салоны красоты и парикмахерские, а также салоны татуировки и пирсинга. По выходным перестанут работать строительные магазины.

Кроме того, со 2 апреля все работодатели должны начать в обязательном порядке обеспечивать своих сотрудников дезинфицирующими средствами.
По данным международной группы волонтеров Worldometer, от последствий заболевания COVID-19 в Польше скончался 31 человек, инфицированы 2132.

Deutsche Welle
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