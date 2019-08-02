Польша снова на месяц возглавила Совет Безопасности ООН. Своими приоритетами поляки выбрали соблюдение международного права и свободу вероисповедания. Первое заседание Совета безопасности под председательством Польши состоится завтра, 2 августа.
Польша стала временным членом Совета Безопасности ООН в январе прошлого года. В мае она на месяц возглавила организацию. Именно тогда в Совбезе ООН с участием президента Анджея Дуды прошла дискуссия на тему роли международного права в поддержании мира и безопасности. Заседания, созванные Польшей, также были посвящены защите мирного населения в вооруженных конфликтах и ситуации в Украине.
В ходе очередного председательства Польши Совет Безопасности ООН обсудит конфликт на Ближнем Востоке, а также доклад об Исламском государстве и конфликтах в Сирии, Йемене, Бирме и африканских странах.
На одном из заседаний члены Совбеза ООН рассмотрят вопрос соблюдения международного права, уделяя особое внимание гуманитарному праву. Предусмотрена также дискуссия о свободе вероисповедания, которая состоится 22 августа – "Международный день памяти жертв насилия на религиозной почве".
Под руководством Польши члены Совета Безопасности ООН обсудят проблему использования детей в вооруженных конфликтах. Дискуссию возглавит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
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