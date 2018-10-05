Министр морского хозяйства Польши Марек Грубарчик сообщил, что подходит к концу подготовка к сооружению канала на Балтийской (Вислинской) косе. Это узкая полоска суши, проходящая от Гданьска до Калининграда и образующая залив Балтийского моря. Часть косы принадлежит России, часть — Польше.

Инвестиционный проект канала уже готов, но разрешения на строительство еще нет.

Марек Грубарчик сделал важное заявление: «Часть работ мы можем начать раньше. Мы готовим сюрприз на 16 октября в рамках некоторых работ, которые мы сможем начать на косе».

Марек Грубарчик подчеркнул, что жалоба, поданная Россией в Еврокомиссию, не повлияет на работу, проводимую Польшей. Канал позволит кораблям входить в порт Эльблонга, минуя Пилавский пролив, принадлежащий России.