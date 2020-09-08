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Отравление Навального - это последний сигнал для Берлина, и теперь Германия должна прекратить строительство Nord Stream 2, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польша призвала Германию остановить "Северный поток - 2"
© Reuters / Scanpix

Отравление Алексея Навального, так же как и угрозы со стороны России начать интервенцию в Беларусь, должны послужить для Германии толчком к отказу от строительства трубопровода "Северный поток - 2", считает глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Это последний сигнал для правительства ФРГ, чтобы остановить российско-германский проект, сказал Моравецкий во вторник телеканалу Bloomberg TV.

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"Я думаю, что после инцидента с Навальным это (прекращение строительства, - Ред.) должно произойти само собой", - заявил польский премьер. Трубопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, должен транспортировать газ из России в Германию в обход транзитных стран - Польши и Украины. Варшава давно выступает против этого проекта: в Польше опасаются, что поставки газа через "Северный поток - 2" усилят зависимость Европы от России и негативно скажутся на транзитных странах.

Пока правительство ФРГ оставляет вопрос о будущем трубопровода открытым. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) поставил под сомнение продолжение строительства "Северного потока - 2", однако выразил надежду на то, что Берлину не придется менять свою позицию в отношении газопровода. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) также связал будущее "Северного потока - 2" с позицией РФ в расследовании отравления Навального. При этом канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключила санкций против дальнейшего строительства трубопровода. Об этом в понедельник сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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Deutsche Welle
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