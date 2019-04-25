ОАО "Гомельтранснефть Дружба" информирует, что в соответствии с письмом PERN S.A., польского оператора магистрального нефтепровода, с 22:00 варшавского времени (23:00 по Минску) польской стороной прекращается прием нефти в пункте сдачи нефти Адамово. Причиной остановки называется отказ нефтеперерабатывающих заводов, подключенных к нефтепроводу "Дружба", принимать нефть со значительным превышением показателя по массовой доле органических хлоридов (до 30 раз от предельного норматива), сообщается на сайте компании.
Nafta, dujos, skalūnų dujos, gavyba
© Reuters/Scanpix

Транзит нефти в направлении Украины для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии продолжается. Некондиционная нефть поступит на пункты сдачи нефти в Венгрию и Словакию через 4-5 дней.

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19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о "резком ухудшении" качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу "Дружба". В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что "ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели".

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в "Белнефтехиме" заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

24 апреля на "Нафтане" сообщили, что по северной ветке нефтепровода началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам. На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней — нефть поступает с повышенным содержанием хлорорганики.

Впрочем, российские эксперты говорят, что "Минск слишком драматизирует проблему". Они оценили объемы испорченной нефти в 100−300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 доллара за тонну стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов. Беларусь сумму потерь от проблем с качеством российской нефти не озвучивала, к ее расчету привлечены независимые эксперты.

24 апреля "Белнефтехим" сообщил, что разработана схема вытеснения "грязной" российской нефти из белорусского участка нефтепровода "Дружба". Ее объемы уже превышают один миллион тонн, пишет TUT.BY.

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