"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиарда долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", - говорится в документе, который цитирует РИА "Новости".

Как отметили в Минобороны, Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

В польском военном ведомстве подтвердили подлинность документа, сообщает РБК. В пресс-службе ведомства добавили, что "Предложение о постоянном присутствии США в Польше" было разработано "в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше" в 2018 году.

В документе содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. В статье отмечается, что предложение было направлено в Белый дом, в конгресс США, ряду правительственных структур и аналитических центров, в том числе Атлантическому совету. Представитель совета получение документа подтвердил.

В Минобороны Польши отмечают, что постоянное присутствие в стране дивизии ВС США является "необходимым для сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". В Варшаве подчеркивают, что создание постоянной военной базы США в Польше отвечает интересам не только польской стороны, стремящейся обеспечить безопасность на фоне "российской угрозы", но и соответствует Национальной оборонной доктрине США, которая "определяет агрессию России как главную угрозу Соединенным Штатам и глобальной стабильности".

По мнению Варшавы, инвестирование в проект размещения в стране бронетанковой дивизии США должно покрыть значительную часть средств на создание соответствующей инфраструктуры и поддержание боеготовности соединений. Кроме того, в пользование американским военным может быть передана часть инфраструктуры Министерства обороны Польши.

Ранее в МИД Польши заявляли, что присутствие американских войск в Европе является фундаментом политики безопасности, проводимой Варшавой. Россия выражала озабоченность в связи с милитаризацией Польши.