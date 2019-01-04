Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины. Об этом пишет Handelsblatt.
Vladimiras Putinas, Petro Porošenka, Angela Merkel, Francois Hollande'as
© Reuters / Scanpix

"Я предлагаю назначить специального посланника Генерального секретаря ООН для Украины. Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - убежден Чапутович.

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"Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. - Ред.), А не другие страны", - отметил дипломат.

Ранее в Германии анонсировали возобновление диалога в "нормандском" формате в январе на уровне советников лидеров стран. Последняя встреча в таком формате состоялась 11 декабря.

Украинская правда
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