"Я предлагаю назначить специального посланника Генерального секретаря ООН для Украины. Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - убежден Чапутович.
"Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. - Ред.), А не другие страны", - отметил дипломат.
Ранее в Германии анонсировали возобновление диалога в "нормандском" формате в январе на уровне советников лидеров стран. Последняя встреча в таком формате состоялась 11 декабря.
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