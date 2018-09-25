Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что строительство канала через Балтийскую (Вислинскую) косу начнется еще во время этой избирательной кампании. Он добавил, что этот проект важен не только в экономическом контексте, но также демонстрирует польский суверенитет.

"Еще не знаю, кто будет это делать, но кто-то из членов правительства точно начнет это делать в ближайшее время, потому что все формальности, в принципе, решены. Уже можно начать строительство, потому что известно, что во время строительства нужно решить много юридических вопросов не только в рамках польского законодательства, но и что касается Европейского союза. Часто решение этих вопросов занимает больше времени, чем само строительство", - подчеркнул председатель "ПиС".

Что касается предположений России о том, что судоходный канал, призванный соединить Гданьскую бухту и Калининградский залив, может негативно воздействовать на окружающую среду, то Качиньский отметил: "известно, что Россия всегда была против".

"Когда мы впервые приняли это решение, (россияне, - прим. ред.) немедленно объявили, что они хотят иметь возможность влиять на Вислинский залив. (...) Просто этот канал является экономически важным для Эльблонга и для части Варминско-Мазурского воеводства недалеко от Эльблонга, однако также он демонстрирует польский суверенитет", - подчеркнул Ярослав Качиньский.

По его словам, этот проект демонстрирует, "что времена, когда россияне указывали нам, что мы можем, а что не можем делать на нашей территории, закончились".

Лидер партии "Право и справедливость" отметил, что "теперь, конечно, всевозможные силы ссылаются на экологию". "А я бы здесь вспомнил "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Газопроводы – это нарушение экологической безопасности на Балтийском море, а при строительстве канала нет никаких угроз", - оценил политик.

В прошлом году Министерство природы РФ выражало обеспокоенность планами Польши возвести канал. Глава ведомства Сергей Донской тогда направил соответствующее письмо министру окружающей среды Польши Яну Шишко, в котором отметил, что природа Балтийской косы чрезвычайно уязвима к антропогенным воздействиям, сообщает "Newsru.com".

Как отмечали эксперты, строительство канала потребует берегоукрепительных работ во избежание заноса фарватера песком. Кроме того, указывали специалисты, из-за мелководности Калининградской лагуны необходимо будет провести обширные дноуглубительные работы для проводки крупнотоннажных судов.

В Минприроды указывали, что Россия рассчитывает на ответственный подход польских властей к сохранению уникальной окружающей среды и биоразнообразия этого района, а также представят информацию по проекту всем странам Балтийского региона до принятия решения о строительстве.

В феврале 2017 года Морское бюро в Гдыне подписало контракт с подрядчиками на разработку проекта судоходного канала, который пройдет через Балтийскую косу, соединив Залев Висланы (Калининградский залив) с Гданьским заливом. Сообщалось, что построить канал длиной 1,5 км и глубиной 5 метров планируется к 2022 году. Стоимость всего проекта оценивалась в 880 млн злотых (около 210 млн евро). Эти деньги будут выделены из бюджета.

В понедельник, 24 сентября, власти Польши заложили еще один объект, в связанный с Россией, — новую пограничную заставу в населенном пункте Дубенинки на границе с РФ. В церемонии принял участие заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелиньский, сообщает RadioMaryja. Строительство завершится до конца 2019 года. Площадь нового здания составит 1200 кв. метров.

Как отметил замминистра, которого цитирует ТАСС, новый объект будет способствовать укреплению безопасности европейских границ. Он назвал заставу важным объектом, пояснив, что он расположен в стратегическом месте на стыке трех границ — Польши, России и Литвы. "Здесь охрана границы Польши и одновременно внешней границы Европейского Союза представляется задачей первостепенной важности", — сказал он. На возведение заставы выделят 14,6 млн злотых (3,4 млн евро).