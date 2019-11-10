Польша не намерена передавать России участника войны в Донбассе, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура, задержанного 9 ноября на польско-украинской границе по запросу РФ. Как написала в ночь на воскресенье, 10 ноября, вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская, Мазур был задержан Польшей "исключительно по техническим причинам для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола".
"Я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой", - добавила политик. При этом Госевская назвала Мазура "отважным гражданским активистом" и заявила, что он стал "жертвой действий восточных соседей". "Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - написала Госевская, имея в виду факт внесения Россией Игоря Мазура в реестр задержаний Интерпола.
За что Россия разыскивает Игоря Мазура
По информации агентства "Интерфакс", в 2014 году Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела против Игоря Мазура и нескольких других лиц, входящих в запрещенную в России украинскую организацию праворадикального толка УНА-УНСО, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях).
На сайте "Движения сопротивления капитуляции", выступающего за возвращение районов Восточной Украины под контроль Киева, сообщается , что Игорь Мазур, воевавший добровольцем в Донбассе под позывным "Тополь", был одним из основателей движения.
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