"Мы неизменно стоим на позиции, что не будем принимать беженцев, мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Это наше суверенное решение", - заявил в вечерней программе канала TVP1 Польского телевидения глава правительства страны Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что при этом Польша "снимает напряженность на восточных рубежах", так как приняла на своей территории сотни тысяч украинцев.
По словам главы польского правительства, в его стране проживают "около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев". "Минимум несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, объятых войной", - отметил Моравецкий.
Отвечая на вопрос о том, что его отец, который является депутатом сейма и одним из руководителей оппозиции, выступает за принятие беженцев, Моравецкий пояснил: "Мой отец имеет очень интересные взгляды в некоторых вопросах, радикальные - в других, но это не на йоту не изменит позицию правительства в отношении беженцев".
Осенью 2015 года руководство ЕС приняло решение о расселении на территории стран-членов союза 160 тысяч беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии.
Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества. Против выполнения миграционных квот выступают Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Польское правительство считает эту проблему вопросом национальной безопасности, напоминают РИА "Новости".
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