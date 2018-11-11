Утром президент Польши Анджей Дуда возложил венок к памятнику Винценты Витоса - одного из "отцов польской независимости". В Храме Провиденья Божия отправлено торжественное богослужение. Кроме президента страны, в нем принял участие премьер Матеуш Моравецкий, а также лидеры парламента и другие польские политики.

В полдень у Могилы Неизвестного Солдата на площади Юзефа Пилсудского в польской столице состоится торжественная смена почетного караула. Участники торжества совместно исполняют государственный гимн в рамках всепольской акции исполнения Мазурки Домбровского. После церемонии президент возложит венок к памятнику маршала Пилсудского.

Во второй половине дня в Королевском Замке состоится торжественное вручение посмертно высшей польской государственной награды – Ордена Белого Орла - 25 выдающимся полякам, заслуженным для Польши.

Мероприятия, приуроченные к национальному Празднику независимости и 100-летию обретения Польшей вновь независимости, проходят 11 ноября во всей стране, а также за рубежом.

Польскому правительству и организации "Марш независимости" удалось договориться, чтобы достойно отметить День независимости Польши. Стороны пришли к согласию и обсудили организационные вопросы проведения совместного Марша независимости 11 ноября. Об этом сообщили глава Канцелярии президента Михал Дворчик и пресс-секретарь организации "Марш независимости" Дамиан Кита. По его словам, стороны не подписывали соглашения, оно существует только в устной форме.

Представители обеих сторон написали совместное обращение, в котором приглашают всех в воскресенье, 11 ноября, в 14.00 собраться на кольце Рондо Романа Дмовского в Варшаве. Они также сообщили, что на 15.00 планируется выступление президента Анджея Дуды, после которого марш отправится в направлении Национального стадиона.

"Таким образом, Марш независимости, который является общественной инициативой, как и каждый год пройдет по улицам нашей столицы. Несмотря на многие противоречия и попытки заблокировать нашу общую прекрасную инициативу, сегодня можем со всей уверенностью заявить, что мы победили для Польши, для поляков, для будущих поколений2, - написал в специальном обращении вице-председатель организации "Марш независимости" Кшиштоф Босак, призвав всех участников позаботится о хорошей атмосфере во время проведения марша.

Напомним, мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц 7 ноября приняла решение о запрете "Марша Независимости". Организаторы марша обратились в суд. 8 ноября Окружной суд в Варшаве аннулировал решение мэра столицы. По мнению суда, "превентивное запрещение марша преждевременно". Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий после того, как мэр Варшавы запретила проведение в столице "Марша Независимости", приняли решение провести 11 ноября в Варшаве государственное "бело-красное шествие".

Демонстрация националистов в польской столице проводится ежегодно 11 ноября, начиная с 2010 года, пишет "Украинская правда". В прошлом году марш прошел под лозунгом "Мы хотим Бога". По оценкам полиции, в нем приняли участие около 60 тысяч человек. Среди баннеров были надписи "Все разные, все белые" или "Европа только для белых", "Помним о Львове и Вильнюсе".