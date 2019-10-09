Через 39 месяцев "Газпром" может лишиться своего крупнейшего рынка сбыта в Восточной Европе - польского. Варшава не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года долгосрочный договор об импорте российского газа и целенаправленно работает над тем, чтобы к этому времени прекратить закупки голубого топлива в РФ.

Это вновь подтвердил в начале октября уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире "Польского радио". Его заявление облетело многие российские СМИ - и вызвало скептические и даже насмешливые комментарии в Думе и Совете Федерации. Опрошенные DW эксперты, наоборот, считают, что Польша действительно через три года сможет полностью отказаться от газа из России.

Baltic Pipe: 10 млрд кубометров норвежского газа вместо российского

"Вероятность этого очень высока", - уверен Михаил Крутихин, партнер российского консалтингового агентства RusEnergy. "План весьма амбициозный, но все же выполнимый", - полагает Кай-Олаф Ланг (Kai-Olaf Lang), специалист по Польше и Восточной Европе берлинского Фонда науки и политики (SWP). Оба эксперта указывают, прежде всего, на два инфраструктурных проекта, на которые упирал в своем нашумевшем интервью и Петр Наимский.

Это, во-первых, газопровод Baltic Pipe ("Балтийская труба"), по которому в Польшу через Данию будет поступать норвежский газ. Окончательное инвестиционное решение по этому проекту, который пользуется политической и финансовой поддержкой Евросоюза, польская газотранспортная компания Gaz-System и датская Energinet приняли в ноябре 2018 года.

С тех пор Baltic Pipe уже получила целый ряд необходимых разрешений, в том числе от датских властей, которые в то же время продолжают медлить с выдачей разрешения на прокладку российского "Северного потока-2" (оба газопровода, кстати, неминуемо пересекутся под водой вблизи датского острова Борнхольма).

СПГ-терминал в Свиноуйсьце: увеличение мощности на 50 процентов

Прокладка "Балтийской трубы" должна начаться весной 2020 года, ввести ее в строй планируется 1 октября 2022 года. Три месяца отводятся на то, чтобы новая транспортная магистраль до конца года постепенно вышла на проектную мощность. А она составляет 10 млрд кубометров в год - ровно столько, сколько, согласно истекающему к тому моменту договору, Польша обязана ежегодно закупать у "Газпрома" (в 2018 году было 9,86 млрд).

Вторым проектом, призванным положить конец зависимости Польши от российского газа, является расширение мощности действующего с 2015 года терминала по приему и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце с 5 млрд кубометров до 7,5 млрд в год. Для этого, в частности, требуется построить в этом порту на границе с Германией еще один резервуар. Терминал, кстати, носит имя Леха Качиньского - бывшего президента Польши, инициировавшего этот проект и погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Суммарная мощность двух проектов (17,5 млрд кубометров газа) примерно соответствует нынешней годовой потребности Польши в голубом топливе. Больше ей пока не требуется, ведь 80 процентов электроэнергии в этой стране традиционно вырабатывается на угольных электростанциях.

Зависимость от России волнует Польшу больше, чем защита климата

Правда, Кай-Олаф Ланг считает, что под давлением Евросоюза, взявшего в рамках борьбы против изменения глобального климата курс на ускоренный отказ от угля, его использование в польской электроэнергетике будет сокращаться, а спрос на газ в перспективе заметно вырастет. Однако тот же Петр Наимский в интервью Financial Times в начале октября недвусмысленно дал понять, что для Варшавы приоритетным является энергетическая безопасность и уменьшение зависимости от российского газа, а не отказ от угля ради климатических целей ЕС.

Поэтому если спрос на голубое топливо в Польше и будет расти, то, видимо, скорее в среднесрочной перспективе. Но на этот случай (а также для намеченных поставок американского газа через Польшу в Украину) обсуждается проект еще одного СПГ-терминала, на сей раз под Гданьском. Вполне возможно, что он будет плавучим, наподобие того, что действует в Литве в Клайпеде.

Так что если Baltic Pipe построят в срок, а терминал в Свиноуйсьце своевременно расширят, то к концу 2022 года "Польша, действительно, окажется в ситуации, когда у нее не будет больше необходимости покупать российский газ", подчеркнул в беседе с DW Кай-Олаф Ланг. Однако он не исключил, что "в определенных, но, естественно, значительно меньших объемах, закупки все же продолжатся, если цена будет привлекательной".

"В любом случае переговорные позиции Польши существенно укрепятся. Это показывает пример Литвы, которая после появления в Клайпеде СПГ-терминала продолжает покупать в России некоторое количество газа, но теперь имеет возможность добиваться куда более привлекательных для себя цен", - указал эксперт SWP.

Цены на газ: Польша готова переплачивать ради безопасности

Впрочем, отметил Кай-Олаф Ланг, вполне возможно, что Польша после 2022 года при необходимости будет просто прикупать газ на европейском рынке и импортировать его, скажем, из Германии и Чехии, и в этих поставках "окажутся также молекулы, которые когда-то поступили из России".

Иными словами, собеседник DW предположил, что польская сторона из политических соображений, возможно, не захочет вести прямые переговоры с "Газпромом", но всегда сможет приобрести у партнеров по ЕС российский газ, поступающий, например, по "Северному потоку". Впрочем, такой сценарий является чисто гипотетическим, поскольку, по словам эксперта, подобные закупки противоречили бы как деловым интересам польской нефтегазовой компании PGNiG, так и политике Варшавы последних лет, препятствующей либерализации польского газового рынка.

Получается, что через три с небольшим года в Польше фактически уже не будет больше российского газа? "Официально "Газпром" в это не верит. Он ведь на словах очень часто следует лозунговой стратегии, - отметил в беседе с DW Михаил Крутихин. - Но газпромовские эксперты, я думаю, прекрасно понимают, что Польша вполне может обойтись без газа из России".

А как же цены? Ведь "Газпром" обычно упирает на то, что на европейском рынке его газ - самый дешевый. Оба собеседника DW сослались на неоднократные заверения официальных польских лиц, согласно которым поставки СПГ обойдутся дешевле, чем привязанный к котировкам нефти российский газ из нынешнего долгосрочного контракта, навязанного в свое время поставщиком-монополистом.

Но есть и другой аргумент, который приводят польские сторонники импорта СПГ, в том числе американского, напомнил Кай-Олаф Ланг: "Даже если такой газ окажется дороже, чем российские трубопроводные поставки: это следует воспринимать как страховую премию, которую приходится платить за свою национальную безопасность".