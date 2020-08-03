Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ "Газпрома" представить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его "дочкой" Nord Stream-2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода "Северный поток-2". В ноябре 2019 года "за упорный и необоснованный отказ" предоставить запрошенные документы относительно участия в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" на 172 млн злотых была оштрафована французская компания Engie. Тогда в UOKiK назвали штраф самым большим в своей истории, однако от "Газпрома" потребовали уплаты даже большей суммы.
"Несмотря на юридическую обязанность сотрудничать с председателем UOKiK, компания не предоставила необходимую информацию, также после возбуждения в мае дела в связи с отсутствием сотрудничества, которое должно было стать для компании предупредительным сигналом. На мой взгляд, это было умышленное действие, целью которого было помешать проведению разбирательства. В связи с этим было принято решение наложить на Газпром штраф в размере почти 213 миллионов золотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно €50 млн", — заявил глава UOKiK Томаш Хрустны.
В сообщении UOKiK отмечается, что "Газпром" вовсе не собирался передавать Польше запрошенные данные договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Доказательством этого польский регулятор считает тот факт, что "Газпром" не обращался за обращением на передачу соответствующей информации в Минэнерго России.
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