Польская комиссия обнаружила запись взрыва на одном из бортовых самописцев самолета Ту-154, на котором в 2010 году под Смоленском разбился президент страны Лех Качиньский. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, передает Polskie Radio.
© RIA/Scanpix

Так министр прокомментировал вопрос о ходе расследования катастрофы.

Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты анализируют запись, чтобы «исключить все возможные другие ее интерпретаций», кроме взрыва.

По словам Мацеревича, до конца весны следующего года будут изложены выводы комиссии и названы ответственные за крушение самолета.

Авиакатастрофа самолета Ту-154М произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились президент Польши Лех Качиньский и другие представители официальной делегации страны. Самолет летел из Варшавы в Катынь, и из-за плохих погодных условий экипаж решил совершить посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Борт вышел на посадку раньше и не долетел до полосы, столкнувшись с деревьями. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту люди — 96 человек.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной падения неверные действия экипажа.

Телеканал "Дождь"
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