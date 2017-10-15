Так министр прокомментировал вопрос о ходе расследования катастрофы.
Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты анализируют запись, чтобы «исключить все возможные другие ее интерпретаций», кроме взрыва.
По словам Мацеревича, до конца весны следующего года будут изложены выводы комиссии и названы ответственные за крушение самолета.
Авиакатастрофа самолета Ту-154М произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились президент Польши Лех Качиньский и другие представители официальной делегации страны. Самолет летел из Варшавы в Катынь, и из-за плохих погодных условий экипаж решил совершить посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Борт вышел на посадку раньше и не долетел до полосы, столкнувшись с деревьями. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту люди — 96 человек.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной падения неверные действия экипажа.
В Киеве состоялся марш украинских националистов (1)
На Украине отметили день защитника страны, в ходе...
Британия заподозрила Иран в кибератаке на электронную почту парламента
Иран подозревается в проведении крупной кибератаки на...
Польша обнаружила запись взрыва на самописце президентского Ту-154 (5)
Польская комиссия обнаружила запись взрыва на одном...
"Самый бесполезный аэропорт в мире" принял первый регулярный пассажирский рейс (1)
Аэропорт, расположенный на принадлежащем...
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
С открытием первых избирательных участков утром в...
TOP новостей
Синоптики обещают меньше дождя и больше солнца (2)
Синоптики обещают, что в воскресенье, наконец, погода...
В Литве не хватает медиков - вся надежда на приезжих (87)
Проблему нехватки медиков министр здравоохранения...
Истинная причина: почему из Литвы бегут беженцы? (95)
Литва в данный момент по европейской программе...
Опасная ситуация: на юго-восточном склоне горы Гедиминаса формируется оползень (34)
В субботу вечером в штабе по координации экстремальной...
Сколько жители Вильнюса будут платить за отопление? (8)
В этом году новый отопительный сезон снова начался в...