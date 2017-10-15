Так министр прокомментировал вопрос о ходе расследования катастрофы.

Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты анализируют запись, чтобы «исключить все возможные другие ее интерпретаций», кроме взрыва.

По словам Мацеревича, до конца весны следующего года будут изложены выводы комиссии и названы ответственные за крушение самолета.

Авиакатастрофа самолета Ту-154М произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились президент Польши Лех Качиньский и другие представители официальной делегации страны. Самолет летел из Варшавы в Катынь, и из-за плохих погодных условий экипаж решил совершить посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Борт вышел на посадку раньше и не долетел до полосы, столкнувшись с деревьями. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту люди — 96 человек.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной падения неверные действия экипажа.