Польша начала расследование в отношении "Газпрома"

Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) Польши начало расследование в отношении "Газпрома" из-за его отказа от сотрудничества в антимонопольном разбирательстве, касающемся строительства газопровода "Северный поток - 2". Российскому концерну грозит штраф в размере до 50 миллионов евро за отказ от предоставления информации, сообщается на сайте польского регулятора в среду, 3 июня.

"Газпром" отказался предоставлять документы

В 2018 году UOKiK начало расследование в отношении "Газпрома" и его пяти партнеров по проекту Nord Stream 2 - швейцарской компании Engie Energy и нидерландских Uniper, OMV, Wintershall, Shell. В начале 2020 года глава ведомства Томаш Хрустный попросил "Газпром" предоставить имеющие отношения к делу документы - контракты, заключенные им с другими компаниями, финансирующими строительство "Северного потока - 2". Несмотря на обязательство сотрудничать с польскими властями, российский концерн не предоставил эту информацию, указывается в заявлении.

"Правила ясны и одинаковы для всех, но "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы, имеющие отношение к нашему расследованию. Российский газовый гигант не может действовать вне закона, поэтому я возбудил дело против "Газпрома" о наложении штрафа за непредоставление информации во время разбирательства", - пояснил Хрустный.

По словам главы UOKiK, у ведомства имеется доказательная база, оно уже завершает расследование. По мнению польского регулятора, "Газпром" без его согласия заключил сделку с компаниями, которая в конечном итоге может ограничить конкуренцию.

Польша выступает против строительства "Северного потока - 2"

Польша неоднократно высказывалась против строительства "Северного потока - 2". Глава МИД страны Яцек Чапутович в марте назвал проект угрозой для Европы - не только энергетической безопасности континента, но и европейской солидарности. "Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика - "Газпрома". Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", - заявил он.

Проект газопровода "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. Его проектная мощность 55 млрд кубометров газа в год. Запустить "Северный поток - 2" планировалось в 2019 году. Против газопровода выступали США, Украина, ряд балтийских стран, а также Румыния и Венгрия. В декабре 2019 года США ввели санкции против иностранных судов, занимающихся прокладкой "Северного потока - 2", в результате строительство было приостановлено.