"Это, безусловно, большой вызов, но также шанс на развитие оборонительных возможностей польской армии", - заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, подписавший план модернизации.
"Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии, оснастим ее современной техникой. Увеличение личного состава - это тоже цель, которую я поставил перед собой", - цитирует министра сайт правительства. По словам Блащака, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая "укрепление восточного фланга" страны, являющееся и "укреплением восточного фланга всего НАТО". Он также предусматривает закупку 32 самолетов новейших поколений .
48,9 миллиарда долларов, которые предусматривает план, будут потрачены уже к 2026 году, однако "потребности армии намного выше", предупредил министр обороны.
Сделка с США
В начале февраля появилось сообщение, что Польша приобретет у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на сумму 414 млн долларов. В конце ноября 2018 года Управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, отметило ведомство.
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