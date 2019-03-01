Власти Польши намерены вложить почти 50 млрд долларов США в модернизацию своих вооруженных сил. Соответствующий план был опубликован в четверг, 28 февраля, на сайте правительства страны. Финансовые вложения в оборону названы в нем "рекордными", пишет Deutsche Welle.
Lenkijos kariai
© Reuters / Scanpix

"Это, безусловно, большой вызов, но также шанс на развитие оборонительных возможностей польской армии", - заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, подписавший план модернизации.

"Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии, оснастим ее современной техникой. Увеличение личного состава - это тоже цель, которую я поставил перед собой", - цитирует министра сайт правительства. По словам Блащака, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая "укрепление восточного фланга" страны, являющееся и "укреплением восточного фланга всего НАТО". Он также предусматривает закупку 32 самолетов новейших поколений .

48,9 миллиарда долларов, которые предусматривает план, будут потрачены уже к 2026 году, однако "потребности армии намного выше", предупредил министр обороны.

Сделка с США

В начале февраля появилось сообщение, что Польша приобретет у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на сумму 414 млн долларов. В конце ноября 2018 года Управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, отметило ведомство.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Православная церковь Украины: Москва разрушает единство (17)

В подчинении Православной церкви Украины , получившей...

"Драконовские" или "из ада"? Краткий путеводитель по санкциям США (51)

За последние шесть лет США приняли множество санкций...

США объявили награду в $1 млн за данные о сыне Усамы бен Ладена (2)

Власти США выплатят вознаграждение в размере до $1 млн...

Польша инвестирует в модернизацию своей армии 50 млрд долларов (64)

Власти Польши намерены вложить почти 50 млрд долларов...

Разведка США выяснила размер доходов Путина (112)

В палате представителей подготовили законопроект с...

TOP новостей

Социолог: житель Литвы должен получать как минимум 1000 евро "на руки" (142)

Неравенство в Литве и социальное разобщение находятся...

Бывший член Сейма Пукас оправдан по обвинениям в сексуальных домогательствах (10)

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в пятницу оправдал...

Счета за февраль в этом году будут на четверть меньше, чем в прошлом (6)

По предварительным данным Литовской ассоциации...

Прокуратура не будет рассматривать высказывания Ивашкявичюса (11)

Прокуратура Литвы не станет рассматривать...

В Вильнюсе началась традиционная ярмарка Казюкаса (17)

В пятницу в Вильнюсе начинается традиционная ярмарка...