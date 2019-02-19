Саммит группы Вышеградской четверки (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) планировался в Иерусалиме 19 февраля. Теперь, после отказа Польши, он по форме превратится в нечто более низкое по рангу — просто встречи израильского премьера Биньямина Нетаньяху с европейскими коллегами.
Демарш Моравецкого связан с деликатным вопросом толкования истории Холокоста. Больше года назад правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) приняла закон, запрещающий возлагать — даже просто на словах — на поляков коллективную ответственность за уничтожение евреев нацистами, а именно это — возложение коллективной ответственности — Моравецкий услышал в словах, сказанных в последние дни сначала Биньямином Нетаньяху, а затем новым министром иностранных дел Исраэлем Кацем.
В прошлом году Польша под давлением Израиля и мировой еврейской диаспоры подкорректировала возмутивший евреев закон, после чего Моравецкий и Нетаньяху выступили с совместным примирительным заявлением.
Нынешний новый виток ссоры начался с того, что Нетаньяху на прошлой неделе, будучи в Варшаве на международной конференции по Ближнему Востоку, на вопрос израильских журналистов о польском законе ответил, что поляки участвовали в уничтожении евреев во время Второй мировой, и он не знает ни одного случая привлечения к ответственности за заявления об этом.
Израильская газета Jerusalem Post вначале вставила в цитату Нетаньяху слова "польская нация".
Для поляков это важно, поскольку закон запрещает обвинять в соучастии в Холокосте не отдельных людей, а именно польскую нацию или польское государство — то есть говорить о коллективной ответственности.
Премьер-министр Моравецкий в ответ пригрозил отменить визит в Израиль и послать вместо себя министра иностранных дел, но газета вскоре объявила, что это была ошибка цитирования, и Нетаньяху говорил об отдельных поляках, а не о нации. Канцелярия премьер-министра Израиля также опубликовала заявление о том, что "Нетаньяху говорил о поляках, а не о польском народе или Польше как стране".
Казалось, все разъяснилось, и конфликт вот-вот будет погашен.
Министр Кац окончательно разозлил Варшаву
Но в воскресенье только что назначенный и.о. министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац произнес куда более резкие слова о поляках и Холокосте.
"Я — сын выживших в Холокосте. Мы никогда не простим и никогда не забудем. И многие поляки сотрудничали с нацистами. Шамир (покойный премьер-министр Израила Ицхак Шамир — прим. Би-би-си) говорил, что каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери. Никто не смеет указывать нам, что нам говорить и как чтить память своих мертвых", — заявил Кац в телеинтервью.
В итоге Матеуш Моравецкий в понедельник объявил, что от Польши на саммит в Израиле не поедет вообще никто.
Исраэль Кац, только заступив на пост главы МИД, тут же несколько испортил внешнеполитические планы премьер-министра Нетаньяху
"Я принял это решение, потому что слова, которые употребил новоназначенный министр иностранных дел господин Кац, неприемлемы. Они неприемлемы не только в дипломатии — для меня они вообще совершенно неприемлемы в публичной сфере. Польский народ наряду с евреями и цыганами сильнее всего пострадал во время Второй мировой войны", — заявил в понедельник днем Моравецкий. Чуть раньше он назвал заявление Каца "расистским".
Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон сообщил, что в результате отказа Польши полноценного саммита Израиль-V4 (Вышеградская четверка) не будет, а просто трое гостей встретятся с Нетаньяху.
Пресс-секретарь правительства Словакии Патриция Мацикова объявила, что теперь саммит Израиль-V4 переносится и пройдет позже в этом году. Словакия сейчас председательствует в Вышеградской группе.
"Премьер-министры Словакии, Чехии и Венгрии используют визит для двусторонних встреч с премьер-министром Израиля Нетаньяху, а также для трехсторонней встречи", — добавила Мацикова.
Нетаньяху в последние годы последовательно укрепляет дружбу с европейскими правыми — они нашли друг в друге союзников в противостоянии левым либералам Евросоюза.
Первый саммит Нетаньяху с восточноевропейскими лидерами прошел летом 2017 года в Будапеште, второй должен был пройти через год, но несколько раз откладывался. Впрочем, в промежутке руководители Израиля и стран Вышеграда несколько раз встречались на двусторонней основе.
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