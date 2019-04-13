Две страны Евросоюза отказались впустить судно "Седов" из РФ, так как на нем находились курсанты из аннексированного Крыма. Инцидент в Эстонии произошел за несколько дней до визита президента этой страны в Москву.
Rusų mokomasis laivas „Sedov“
© RIA / Scanpix

Эстония и Польша запретили российскому учебному парусному судну "Седов" войти в их территориальные воды. Таллин не выдал "Седову" разрешение, поскольку на его борту находились несколько курсантов Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ), который расположен на территории аннексированного Россией украинского полуострова Крым, пояснило в пятницу, 12 апреля, министерство иностранных дел Эстонии. Сам инцидент произошел двумя днями ранее.

Польша 12 апреля поступила аналогичным образом. Премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий лично отказал "Седову" во входе в порт Гдыни. Представитель польского МИДа Эва Сувара заявила, что у курсантов КМТУ "российские, а не украинские паспорта, а Польша, как и большинство государств Запада, не признает аннексии Крыма и по этой причине наложила санкции на Россию". По словам Сувары, вход "Седова" в польские территориальные воды противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Таллина "очередным недружественным и провокационным шагом со стороны эстонских властей". Инцидент произошел за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву и ее запланированной встречи с Владимиром Путиным.

Deutsche Welle
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