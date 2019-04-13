Эстония и Польша запретили российскому учебному парусному судну "Седов" войти в их территориальные воды. Таллин не выдал "Седову" разрешение, поскольку на его борту находились несколько курсантов Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ), который расположен на территории аннексированного Россией украинского полуострова Крым, пояснило в пятницу, 12 апреля, министерство иностранных дел Эстонии. Сам инцидент произошел двумя днями ранее.
Польша 12 апреля поступила аналогичным образом. Премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий лично отказал "Седову" во входе в порт Гдыни. Представитель польского МИДа Эва Сувара заявила, что у курсантов КМТУ "российские, а не украинские паспорта, а Польша, как и большинство государств Запада, не признает аннексии Крыма и по этой причине наложила санкции на Россию". По словам Сувары, вход "Седова" в польские территориальные воды противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Таллина "очередным недружественным и провокационным шагом со стороны эстонских властей". Инцидент произошел за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву и ее запланированной встречи с Владимиром Путиным.
В Лондоне задержан неизвестный, врезавшийся в машину посла Украины (1)
Полиция Лондона открыла огонь по машине, врезавшейся в...
Руководство киевского стадиона подтвердило приезд Порошенко 14 апреля
Согласно информации НСК "Олимпийский", Петр Порошенко...
Помпео назвал действия России в Венесуэле "очевидной провокацией" (11)
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву...
Die Welt сообщил об исключении ряда лиц из санкционного списка ЕС по Украине (3)
Санкции ЕС сняты, в частности, с девяти украинцев из...
Спецслужбы ЕС заметили смену тактики РФ по вмешательству в выборы (28)
По данным европейских разведок, Москва не оставляет...
TOP новостей
Домашний сервис: сколько стоят услуги домработницы (12)
В Литве уже не первый год работают компании,...
Юозайтис: я не даю жене работать, ее дело - дети (123)
Среди девяти кандидатов в президенты Литвы самое...
Погода: с каждым днем будет становиться все теплее (3)
В ближайшие дни на погоду в Литве будет влиять...
Глава СОГГ: задержанные контрабандные сигареты будут храниться всего в двух местах (23)
После того как из Варенского подразделения Службы...
Грибники собирают первые грибы, но немногие знают об опасности (3)
В Литве пробуждается природа, распускаются первые...