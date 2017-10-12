Как сообщает агентство AFP, речь идет о выплате компенсаций взамен национализированной недвижимости. Бывшие собственники должны получить 20 процентов стоимости утраченного имущества. В рамках этого же законопроекта компенсации смогут получить и наследники граждан страны, потерявшие свои дома и участки еще до 1945 года, в частности, преследовавшимся нацистами евреям.
"Невозможно урегулировать все убытки со времен Второй мировой войны, особенно после стольких лет", - заявил вице-министр.
Тем не менее, по его мнению, польское государство должно компенсировать гражданам их имущество "экспроприированное коммунистами". Кроме того, цель проекта должна помочь "инвестициям в городах", пояснил Яки.
По данным ассоциации бывших собственников, стоимость национализированной частной собственности в Польше оценивается примерно в 15 млрд евро.
При этом многие земельные участки выведены из оборота, поскольку их правовой статус не выяснен до сих пор.
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