Действие сериала "Дьявол по соседству" происходит во время Второй мировой войны. Сюжет рассказывает об охоте за Иваном Демьянюком, уроженцем Украинской ССР, попавшим в плен и ставшим охранником в концлагерях. Демьянюк, по показаниям свидетелей, отличался жестокостью и получил прозвище Иван грозный.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в сериале допущены исторические ошибки. В письме, адресованном главе Netflix Робу Хастингсу, он потребовал исправить карту.

"[В сериале] вообще никак не комментируется и не объясняется, что этими лагерями управляли немцы. Карта не просто неверная, она заставляет зрителя верить, что эти лагеря организовали и управляли ими поляки", - написал Моравецкий.

В сериале оккупированная Польша изображена в своих нынешних границах. Польша в сериале простирается довольно далеко на восток, на территорию, которую контролировал Рейхскомиссариат Украина, действовавший на Украине нацистский оккупационный режим, и на север, на территорию Рейскомиссариата Остланд.

.@Netflix, stay true to historical facts!

During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3