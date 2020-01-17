"Без малого 50% молодых взрослых в возрасте от 20 до 35 лет опасаются, что Третья мировая война начнется еще при их жизни. Респонденты из Швейцарии оказались наиболее пессимистичными - среди них возможность войны допускают 56% человек".
К тому же более половины опрошенных, а именно 54% считают, что ядерное оружие будет применено уже в ближайшие десять лет. "Опрошены в рамках исследования были 16 тыс. молодых взрослых из 16 стран - начиная от молодых афганцев и сирийцев, переживших войну, и заканчивая французами и британцами, еще никогда не сталкивавшимися с войной. Впрочем, 60% молодых сирийцев надеются, что война в их стране закончится в ближайшие пять лет", - передает издание.
"Внушающую опасения тенденцию" исследование выявило в отношении молодых взрослых к пыткам. Так, 41% респондентов считают допустимым применение пыток к попавшим в плен вражеским бойцам при определенных обстоятельствах. В наибольшей степени пытки поддержали в Израиле, Нигерии и США. При этом среди молодых сирийцев 70% опрошенных считают, что пытки неприемлемы ни при каких обстоятельствах. 85% из них полагают, что солдатам, попавшим в плен, должно быть разрешено общение с родственниками. По словам президента МККК Петера Маурера, опрос демонстрирует "тревожное принятие" понятий и действий, "лишающих человеческого облика" мнимых или действительных врагов (...)".
"Согласно опросу, лишь 54% миллениалов слышали о Женевских конвенциях, которые, будучи принятыми после ужасов Второй мировой войны, регулируют с 1949 года защиту солдат и мирных граждан в военное время", - передает Tages-Anzeiger.
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