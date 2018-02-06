По его словам, одним из примеров такого влияния можно назвать высказывания СМИ России о мэре Риги, лидере "Согласия" Ниле Ушакове из-за его позиции по поводу перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

"Часть российских СМИ самым главным врагом в Латвии избрали для себя Ушакова, называя его предателем, изменником, Иудой и всем прочим. Как это оценивать? Это уже вмешательство?" — считает политолог.

В комитете Государственной думы РФ, обсуждая вопрос о постепенном переходе латвийских школ к обучению на латышском языке, один из депутатов предложил ввести личные санкции против Нила Ушакова.

На заседании комитета, ответственного за сотрудничество стран СНГ и связь с соотечественниками, в качестве гостя присутствовал представитель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Депутат ЛДПР Павел Шперов предложил ввести личные санкции против политиков, которые нарушают права русскоязычных, в том числе против Ушакова, который не поддержал протесты против перехода школ на латышский язык.

Как заявил агентству LETA Ушаков, ему трудно понять людей, которые рассказывают о проблемах Латвии депутатам парламента другого государства. Если ты борешься за что-то в Латвии, ты обязан пытаться убедить в этом депутатов латвийского парламента, сказал Ушаков.

"Ты латвийский политик, вот и говори со своими латвийскими коллегами и жителями Латвии, — сказал Ушаков. — Комментировать высказывания единственного депутата ЛДПР мне сложно".