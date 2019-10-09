При этом они предупреждают, что такой шаг станет подарком России и подорвет уверенность в приверженности США Украине.

"Выйдя из Договора по открытому небу, важного соглашения в сфере контроля над вооружениями, администрация Трампа преподнесет еще один подарок [президенту России Владимиру] Путину", – говорится в письме демократов из комитетов Сената и Палаты представителей по международным отношениям и вооруженным силам, направленном госсекретарю и министру обороны США.

С письмом ознакомились журналисты Reuters.

"Договор по открытому небу является критически важным элементом американской и европейской безопасности, и решение выйти из него станет очередным ударом по региональной стабильности и безопасности Украины", – указывают в письме старшие демократы в комитетах Сената по международным отношениям и вооруженным силам Роберт Менендес и Джек Рид и конгрессмены Эллиот Энгел и Адам Смит, возглавляющие аналогичные комитеты Палаты представителей.

В понедельник Энгел направил отдельное письмо по данной теме в Белый дом.

Договор, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году, позволяет каждой стране-участнице осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями других участников, уведомляя о них за короткое время.

Госдепартамент и Пентагон пока не отреагировали на просьбу о комментарии.

В письме четырех демократов отмечается, что США совершали полеты в рамках договора в декабре 2018 года, после того как Россия открыла огонь и захватила три украинских военных корабля и членов их экипажей в результате инцидента 25 ноября, а также в 2014 году, после того как Россия аннексировала украинский Крым.

"Выход из Договора по открытому небу будет воспринят как повод для новых сомнений в приверженности Соединенных Штатов безопасности Украины и поддержит предлагаемую Россией картину, в которой США являются ненадежным партнером в регионе", – говорится в письме законодателей госсекретарю Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу.

Некоторые эксперты и представители администрации считают, что договор исчерпал себя, в частности из-за заявляемых нарушений со стороны Москвы. Например, Россия ввела ограничения на некоторые наблюдательные полеты над Калининградской областью и в районе спорной границы между Россией и Грузией.

В ответ на это в 2016 году США ввели ограничения на российские наблюдательные полеты над Тихоокеанским флотом на Гавайях и районами размещения перехватчиков системы ПРО в Форт-Грили, штат Аляска.

Бывший сотрудник администрации Трампа, выступая на условиях анонимности, заявил, что договор устарел, поскольку США могут обмениваться с другими странами спутниковыми снимками, которые не являются слишком секретными.

По данным некоммерческой Ассоциации по контролю над вооружениями, участниками договора являются 34 государства. Еще одна страна, Кыргызстан, подписала договор, но не ратифицировала его.