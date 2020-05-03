Восторженные отклики на действия канцера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 вызвали в политических кругах Берлина дискуссии о ее пятом сроке на посту главы германского правительства. "Не могу отрицать, что в последнее время я слышу эту мысль достаточно часто", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 3 мая.

По словам христианско-социального политика, бывший председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель "очень уверенно ведет Германию через кризис", вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Зеехофер выразил убеждение в том, что "превосходную командную работу" как в кабинете, так и с премьер-министрами федеральных земель удалось обеспечить лишь благодаря "стратегическому руководству" со стороны Меркель. "Мы должны быть счастливы, что в подобной ситуации нашей страной руководит такой канцлер", - заявил Хорст Зеехофер.

65-летняя Ангела Меркель, покидая пост председателя ХДС в октябре 2018 года, объявила, что она не будет претендовать на новый срок на посту канцлера.

Популярность ХДС/ХСС в дни пандемии растет

Согласно опросу, проведенному институтом социологических исследований Kantar по заказу Bild am Sonntag, блок ХДС/ХСС сейчас поддерживают 37 процентов немцев. Тем самым он на 22 процента опережает партнеров по правящей коалиции - социал-демократов. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" ("АдГ") готовы поддержать 12, Левую партию - 9 и Свободную демократическую партию (СвДП) - 6 процентов избирателей.