На данный момент Блумберг не объявлял о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году в качестве кандидата от демократической партии США. Обозначенная сумма не потолок, а только минимальное количество денег, которые будет готов потратить Блумберг на усилия против Трампа, говорится в материале.

В случае если Блумберг вступит в предвыборную гонку, сумма в размере полмиллиарда долларов превысит финансовые средства, потраченные на предвыборную кампанию Трампа в 2016 году на $175 млн, пишет издание.

Исключая вариант участия Блумберга на выборах, есть и альтернативный сценарий. Как пишет Politico, в этом плане миллиардер может потратить усилия и деньги, чтобы помочь кандидату, который решит баллотироваться от демократов.

На прошлой неделе экс-мэр Нью-Йорка сообщил, что примет решение по выборам в 2020 году через » три недели».