Как отмечает издание, первые слушания по иску CNN, на которых адвокаты администрации США утверждали, что президент может запретить «всем журналистам«допуск к Белому дому по любой причине, которую он считает нужным, показали, что Трамп стремится нанести масштабный удар по СМИ.
CNN утверждает в своем иске, что Белый дом нарушил первую поправку, лишив аккредитации корреспондента телеканала Джима Акосту из-за перепалки с Трампом во время пресс-конференции на прошлой неделе.
«Если президент хочет лишить доступа к Белому дому всех корреспондентов, он имеет для этого полномочия. Здесь не действует право первой поправки», — сказал заместитель помощника генерального прокурора Джеймс Бернем во время слушаний в окружном суде США по округу Колумбия.
Отмечается, что решение о временном восстановлении аккредитации Акосты судья отложил до четверга. Аргументы адвокатов администрации на первых слушаниях сигнализируют о серьезной эскалации борьбы Трампа против СМИ. Издание напоминает, что более десятка новостных организаций, включая Politico, выразили солидарность CNN в данном инциденте.
Трамп долгое время говорил о несправедливом освещении в прессе действий его администрации, а CNN был его главной мишенью. Еще до того, как он вступил в должность, Трамп уже обращался на одной из пресс-конференций к Акосте с обвинениями в fake news, а также отказался отвечать на его вопросы, говорится в материале.
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