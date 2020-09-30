Политический фейк: "штрафы за русский язык – политика Зеленского"

На обложке для распространения сообщения видеоблогера в социальных сетях изображен Владимир Зеленский и цитата "Я не против штрафов за русский язык". Размещение цитаты рядом с фотографией Зеленского создает у зрителей впечатление, что именно это и заявил действующий президент Украины.

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В течении 11 минут 44 секунд своего видео Василец высказывает свое мнение о том, что власти занимаются дискриминацией русского языка, что эта дискриминация зафиксирована в украинских законах, критически высказывается в адрес своих коллег-журналистов, затем занимается рекламой одной из украинских политических партий, которая участвует в региональных выборах (проведение планируется на 25 октября 2020 года) и критикует мэра Киева – Виталия Кличко.

Сам Василец 24 ноября 2015 г. был арестован в Киеве сотрудниками СБУ Житомирской области. 21 февраля 2018 г. освобождён под домашний арест. Провёл в тюремном заключении 2 года и 3 месяца. Василец обвинялся в сотрудничестве с сепаратистами из Донбасса.

Известный украинский политолог Владимир Фесенко прокомментировал для ru.Delfi.lt то, насколько заявления Дмитрия Васильца соответствуют действительности.

"Видео, о котором мы с вами говорим, не что иное, как предвыборная политическая манипуляция. В видео используется нарезка из сюжета, который вышел на телеканале, принадлежащем Виктору Медведчуку, кумом которого является Владимир Путин. Пророссийский канал и журналист с пророссийскими взглядами призывает анализировать политические программы кандидатов. Самое главное, что в Украине нет никаких штрафов за русский язык", – поясняет Владимир Фесенко. По словам политолога, в Украине существует закон о статусе украинского языка как государственного, и в нем идет речь о поддержке государственного языка в информационной сфере.

"Закон вводит квоты на передачи на украинском языке на телевизионных каналах. Подчеркиваю, закон был принят до Зеленского. И штрафы не за использование русского языка, а за нарушение этих квот. В самом сюжете ведь журналисты говорят на русском языке, и никто их за это не наказывает. Возвращаясь к видео, о котором мы с вами говорим, – для украинских граждан это предвыборная манипуляция, а для зарубежных пользователей социальных сетей - это явный фейк, цель которого вызвать впечатление, что в Украине преследуется русский язык", – подводит итоги Владимир Фесенко.

Евген Магда, директор Института мировой политики и доцент Национального технического университета Украины:

"Во-первых, обложка не соответствует видео, в 11 минутах 45 секундах которого нет ничего ни об отношении Владимира Зеленского к русскому языку, ни даже намеков на это. Владимира Зеленского, президента Украины, а в прошлом экс-руководителя «95 квартала», знают лучше, чем Дмитрия Васильца, человека, которому в Украине инкриминировали сотрудничество с сепаратистами на Донбассе", – отмечает Евген Магда.

"Во-вторых, закон «Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного», который был принят весной 2019 года, предусматривает штрафы для государственных служащих за неиспользование украинского языка, но только через три года, то есть с 2022 года. В сфере обслуживания речь о таких штрафах не идет. И запрета на русский язык как иностранный в украинских школах не будет. Кстати, Конституция Украины определяет украинский язык как единственный государственный", – продолжает эксперт.

"В-третьих, абсолютно непонятно, как относится к «репрессиям» против русского языка, придуманным Васильцом, политическая реклама партии «Наш Край»; упоминание парламентария Андрея Деркача, обнародовавшего уже несколько раз записи разговоров Петра Порошенко с разными политиками, включая Джо Байдена; критика в адрес мэра Киева Кличко", – резюмирует Евген Магда.

Германское новостное агентство Deutsche Welle подготовило ряд статей, которые объясняют, как действует в Украине закон "Об образовании" и каким образом он меняет статус русского языка:

1) "В Украине последние 5 лет идет реформа начального и среднего образования. В 2017 году был принят закон “Об образовании”, согласно которому все школы в стране должны вести обучение на государственном языке – украинском. Исключение сделали для детей крымских татар – они могут обучаться на своем родном языке с 1 по 11 классы. При этом они должны владеть и украинским, который также преподается в их школах. Школы национальных меньшинств, которые говорят на языках стран-членов ЕС, должны перейти на украинский язык обучения до 2023 года. Русскоязычным школам дали время, примерно 3 года, чтобы учителя прошли курсы повышения квалификации, смогли обеспечить не стрессовый для детей вариант перехода от изучения предметов на русском к обучению на украинском. В начальной школе, согласно закону, и сейчас есть возможность поступить в русскоязычный класс, если большинство родителей выскажется именно за этот язык обучения".

2) "Запрета на вещание или печать газет на русском языке, как и на других языках нацменьшинств, нет. Но украинский становится обязательным для всех СМИ. Телепередачи на русском или других языках должны дублироваться на украинском, а если кто-то из участников программы говорит на другом языке, то телерадиокомпания должна обеспечить синхронный перевод. На общенациональных телеканалах квота украинского языка увеличивается до 90 процентов. Для региональных СМИ допускается 20 процентов суточного вещания на русском или других языках".

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