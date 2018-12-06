МВД Грузии сообщил о задержании в Тбилиси Миндии Гогочури, зятя действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Телеканал Рустави-2 показал видео спецоперации, во время которой это произошло.
Georgian President Giorgi Margvelashvili
© Reuters / Scanpix

В распространенном в четверг сообщении ведомства говорится, что Миндия Гогочури был задержан вместе с еще одним лицом по фамилии Размадзе в съемной квартире на окраине Тбилиси. Размадзе находился в розыске по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации МВД, перед задержанием у Размадзе и Гогочури в квартире было оружие (два пистолета), которое они сбросили с балкона, пытаясь от него избавиться. Также во время обыска в квартире, где находились задержанные, полиция изъяла бронежилет.

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Зять действующего президента Грузии не в первый раз попадает в криминальную историю. Ранее в Тбилиси на него два раза совершали покушение: в июле текущего года он попал в больницу с ножевыми ранениями, а в 2017 году – с огнестрельными, напоминает Интерфакс.

Также Гогочури был фигурантом дела о наркотиках, которые якобы были подброшены друзьям дочери президента Анне Маргвелашвили. Речь шла о так называемых таблетках "Суботекс", которые содержат наркотические вещества и запрещены в Грузии. Гогочури тогда заявлял, что наркотики – месть со стороны МВД.

"Полиция уже давно нас преследует. Нас пытались задержать еще в июне, причем безо всяких причин и разъяснений. В моем доме тогда был проведен обыск, но ничего не нашли. Затем даже президент сделал заявление и осудил действия полиции. Они затаили на нас зло, и мы ожидали провокаций. Видимо, мне, как зятю президента, не посмели подбросить наркотики, а вот Михаилу подбросили", – заявлял молодой человек.

Маргвелашвили – действующий президент Грузии, после инаугурации этот пост займет Саломе Зурабишвили, которая выиграла выборы, проходившие в конце ноября.

"Настоящее время"
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