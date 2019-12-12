Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Только что Нацполиция задержала и по согласию ГПУ объявляет обоснованное подозрение фигурантам дела по убийству Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», – написал он.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. П. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).
Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.
Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.
19 июля спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что по делу об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.
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