Полиция взяла под охрану жену пропавшего президента Интерпола

Об исчезновении главы Интерпола стало известно 5 октября. СМИ сообщили, что в полицию обратилась проживающая в Лионе жена Хунвэя. По ее словам, чиновник поехал в Китай в конце сентября и перестал выходить на связь.
Гонконгская пресса вчера сообщила, что президент Интерпола, скорее всего, задержан китайскими властями, так как находится под следствием. Утверждается, что полиция могла вызвать его на допрос сразу после прилета в страну. Французская газета Le Monde предполагает, что задержание Хунвэя связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
МВД Франции направило в Пекин запрос о меcтонахождении чиновника. Но ответа пока не получило.
Мэн Хунвэй возглавил Интерпол два года назад. Он стал первым представителем Китая на этом посту.
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